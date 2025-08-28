Президент Молдавии Майя Санду пообещала отправить 700 наемников в зону спецоперации, если правящая партия победит на грядущих парламентских выборах. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE .

Журналисты сослались на переписку молдавского парламента за 2025 год, которая утекла в Сеть.

«Содержание сообщений свидетельствует о том, что во время саммита ЕС — Молдавия в июле Санду пообещала Евросоюзу направить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих выборах», — говорится в материале.

Парламентские выборы пройдут 28 сентября этого года. Если партия Санду «Действие и солидарность» победит, то страна столкнется с полной милитаризацией.

Кроме того, к обнародованной переписке прилагаются документы, в которых говорится, что не менее граждан Молдавии уже воюют на Украине. Также имеются данные об усилении военного сотрудничества с НАТО. И это при том, что по конституции Молдавия имеет статус нейтральной страны.

Ранее лидер правящей партии и ближайший соратник Санду Игорь Гросу назвал граждан Молдавии «стадом баранов».