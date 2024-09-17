Санду тряхнуло в прямом эфире из-за землетрясения

Moldova 1: момент землетрясения в Молдавии попал в прямой эфир с Санду

Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Майей Санду, которая давала интервью. Об этом сообщил телеканал Moldova 1 .

На кадрах видно, что студию телеканала, в которой находились Санду и телеведущая, начало трясти. Журналистка заявила, что такое завершение беседы — это «хорошее предзнаменование».

В ходе интервью телеканалу президент Молдавии рассказала, что руководство Европейского союза не требует от страны урегулирования проблемы с Приднестровьем до вступления в ЕС.

В понедельник, 16 сентября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались в Молдавии и на Украине.

Кроме того, накануне землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов Канады в 272 километрах к западу-северо-западу от Порт-Макнейла. Очаг залегал на глубине 10 километров.