Президент Санду допустила вступление Молдавии в Евросоюз без Приднестровья

От Молдавии не требуют урегулирования проблемы с Приднестровьем до вступления в Евросоюз, заявила президент Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1 . По ее словам, власти республики не исключают интеграции в ЕС без территории непризнанного государства.

Президент Майя Санду отметила, что Молдавия может войти в ЕС без территории непризнанного Приднестровья.

«Надеемся, что у нас будет возможность решить приднестровскую проблему. Но если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на 10 или 20 лет», — рассказала она.

По ее словам, в этом случае евроинтеграция пройдет в два этапа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила Майю Санду о последствиях призывов вывести российских миротворцев из Приднестровья. Любые провокации на территории непризнанной республики расценят как агрессию против РФ.