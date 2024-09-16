Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Канаде

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов Канады в 272 километрах к западу-северо-западу от Порт-Макнейла. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Геологической службы США.
По предварительной информации, эпицентр подземных толчков находился в 268 километрах от города Принс-Руперт, в котором проживают около 14,7 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.
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