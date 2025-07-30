Президент Молдавии Майя Санду собрала членов Высшего совета безопасности (ВСБ) страны для обсуждения иностранного вмешательства в парламентские выборы, который пройдут в сентябре. Об этом сообщили на официальном сайте президента Республики Молдова.

«В ходе заседания члены ВСБ обсудят действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — отметили в сообщении.

По окончании заседания совета президент проведет пресс-конференцию, на которой намерена сообщить итоги обсуждения.

НАТО активно готовит Молдавию в качестве тарана в вероятном вооруженном конфликте с Россией, заявили ранее в СБР. Молдавским гражданам уготована судьба стать пушечным мясом в боевых действиях с российскими войсками.

Молдавия идет по стопам Украины, заявил еще раньше журналист Чей Боуз. Он отметил, что коррумпированность Молдавии будут игнорировать, поскольку Евросоюзу выгодно расширять свое влияние.