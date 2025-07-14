СВР: НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России

НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией в качестве тарана. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве заявили, что в альянсе ускоряют трансформацию республики в плацдарм на восточном фланге с учетом продвижения российской армии на Украине.

В СВР добавили, что, по планам НАТО, при таком сценарии молдавские граждане должны стать «пушечным мясом» в боевых действиях с российскими войсками.

«По замыслу Брюсселя, главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией на себя примут сами молдоване. Руководство блока заставляет Молдавию переходить на натовские концепции ведения войны, развертываются учебно-тренировочные центры, ее армию наводняют военными инструкторами из государств альянса», — отметили в пресс-бюро.

В службе предупредили, что для Молдавии реализация натовского сценария станет началом конца.

Журналист Чей Боуз заявлял, что молдавские власти решили пойти по следам Украины в своей политике.