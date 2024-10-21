Санду сочла подкупленными часть избирателей в Молдавии

Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду выразила мнение, что 150 тысяч избирателей в Молдавии подкупили, а система юстиции республики не смогла этому помешать. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Враги Молдавии хотят разделить нас. Бандиты используют демократию как слабое место, они хотят вернуться к власти любой ценой. Они хотели подкупить 300 тысяч голосов, за голоса заплатили 150 тысячам людей», — отметила Санду.

Она призвала изучить все допущенные при «атаке на суверенитет» ошибки и обратила внимание на неспособность системы юстиции в Молдавии предпринять необходимые меры по борьбе с покупкой и кражей голосов.

Днем ранее в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. По результатам 99,41% протоколов Санду лидирует с 42,31% голосов. За ней следует бывший генеральный прокурор страны из Гагаузии Александр Стояногло с 26,07%. Второй тур выборов назначили на 3 ноября, так как никто не набрал необходимые 50% голосов.