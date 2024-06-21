Санду раскрыла детали грядущих переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз

Санду подписала указ о переговорах по вступлению Молдавии в Евросоюз

В ближайшие дни начнутся переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз. Президент республики Майя Санду подписала указ о начале процесса интеграции, сообщил «Интерфакс» .

«Спустя два года после получения статуса страны-кандидата, 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдавия-ЕС, которая положит начало переговорам о вступлении в ЕС», — заявила Санду.

По ее словам, Молдавия выполнила все рекомендации Еврокомиссии, чтобы к 2030 году вступить в блок. Она объявила, что подписала указ об открытии переговоров, которые возглавит вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов. Общую переговорную позицию утвердили на заседании Национальной комиссии по европейской интеграции, теперь ее подпишет правительство.

Министры финансов всех 27 стран — участниц Евросоюза утвердили дату начала переговоров. Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в Евросоюз, сообщили «Известия».