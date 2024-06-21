AFP назвало дату начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии

AFP: переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии начнутся 25 июня

Переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии стартуют 25 июня. Решение о дате начала переговорного процесса утвердили 27 стран ЕС, сообщило Agence France-Presse .

«Все члены ЕС утвердили дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество», — подчеркнули авторы материала.

По информации агентства, дату согласовали на встрече в Люксембурге министры финансов стран — участниц Евросоюза. Таким образом они подтвердили договоренности, которых ранее достигли послы стран ЕС, указало AFP.

О том, что переговоры начнутся 25 июня в Люксембурге, ранее заявляли в пресс-службе президента Молдавии Майи Санду. Республику на них в будет представлять вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова.

РБК обращал внимание на публикации Politico и Financial Times, сообщавших о том, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, скорее всего, назначат за несколько дней до перехода председательства от Бельгии к Венгрии.