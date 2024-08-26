Санду пропустит День независимости Молдавии из-за болезни

Санду заболела коронавирусом и пропустит День независимости Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду не примет участия в предстоящих мероприятиях по поводу Дня независимости республики из-за заболевания коронавирусом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ее администрации Адриан Бэлуцел.

«Майя Санду сообщила, что не примет участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости, из-за заражения коронавирусом», — написал он.

День независимости в Молдавии отмечается 27 августа. В 2024 году праздник будет сопровождаться трехдневными торжественными мероприятиями.

Минздрав Молдавии на официальном сайте сообщил, что число случаев COVID-19 на прошлой неделе по сравнению с предыдущей увеличилось на 60% и составило 2213.

В начале августа стало известно о смерти депутата парламента Молдавии Юрия Пасата в возрасте 52 лет. Его укусила оса, мужчина скончался из-за анафилактического шока.