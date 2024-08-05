Осы насмерть закусали депутата парламента Молдавии

Депутат парламента Молдавии Пасат умер от анафилактического шока после укуса ос

Фото: Unsplash

Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Юрий Пасат умер от анафилактического шока, развившегося из-за укусов ос. Об этом сообщили на странице партии в соцсети Facebook*.

В пресс-службе партии назвали Пасата преданным своему делу, трудолюбивым и честным коллегой, выразив соболезнования его родным и близким.

Депутату было 52 года. В парламенте он занимал должность заместителя председателя комиссии по вопросам сельского хозяйства.

В январе британская балерина умерла в США от анафилактического шока, по ошибке съев печенье с арахисом, на который у нее была аллергия.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте