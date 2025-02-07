Санду отложила утверждение нового посла России в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду отложила прием верительных грамот у нового посла России Олега Озерова. Об этом она сообщила в эфире телеканала TV8 .

«Официальное лицо в Москве сделало очень неуважительные заявления в отношении Республики Молдова», — объяснила она свое решение.

Санду не уточнила, что конкретно и когда сказал Озеров, отметив лишь, что Россия якобы не уважает суверенитета Молдавии.

Владимир Путин сменил посла в Кишиневе 10 сентября. В ноябре Озерова вызывали в молдавский МИД, чтобы обсудить с ним падение на территории страны двух российских беспилотников.

В январе помощник президента России Николай Патрушев не исключил, что Молдавия из-за собственной антироссийской политики либо прекратит существование, либо войдет в состав другого государства.