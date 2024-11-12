В Молдавии решили побеседовать с российским послом из-за двух беспилотников

Российского посла Олега Озерова вызовут в МИД Молдавии после сообщений республики о падении на ее территории двух дронов РФ. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.
«Мы проведем диалог с представителем государства, которое запускает эти дроны и тем самым угрожает безопасности Молдавии», — процитировало его РИА «Новости».
Гросу отметил, что службы безопасности внимательно изучают оба дрона.
До этого глава МИД Молдавии Михай Попшой в соцсети X написал, что упавшие на территории его страны беспилотники — российские. Он отметил, что это были дроны-приманки, которые использовали для введения в заблуждение украинской ПВО. При этом никаких доказательств принадлежности БПЛА к России дипломат не предоставил.
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