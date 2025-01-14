Молдавия может войти в состав другого государства или перестать существовать. К таким последствиям страну может привести антироссийская политика, сообщил в интервью kp.ru помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он напомнил, что Россия в качестве приоритета выбрала защиту и благополучие своих граждан и соотечественников по всему миру. Патрушев заявил, что дискриминацию русских в Прибалтике и Молдавии нужно прекратить.

«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», — отметил помощник президента.

Патрушев посоветовал молдавским властям признать свои ошибки и исправлять их вместо того, чтобы заниматься поиском врагов внутри страны или в Приднестровье.

Ранее помощник российского лидера заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государство.