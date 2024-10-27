Санду назвала истинную причину санкций Молдавии против России

Молдавии пришлось вводить антироссийские санкции, так как страна сама могла попасть под ограничения со стороны мирового сообщества. Об этом заявила глава республики Майя Санду на дебатах с оппонентом по второму туру президентских выборов Александром Стояногло. Ее процитировало РИА «Новости» .

«Иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», — высказалась Санду.

По словам Стояногло, введением антироссийских санкций глава республики лишила население страны преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.

В Молдавии проходят президентские выборы. В стране 3 ноября состоится второй тур голосования. Параллельно с выборами главы государства в республике провели референдум по евроинтеграции. Как сообщила Санду, большинство граждан Молдавии проголосовали за вступление страны в ЕС.