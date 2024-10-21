Санду еще до завершения референдума по евроинтеграции объявила его итоги

Большинство граждан Молдавии проголосовали за евроинтеграцию. Об этом сообщила на брифинге президент Майя Санду, ее процитировало РИА «Новости» .

«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — заявила глава государства.

На момент ее выступления ЦИК страны еще не огласил окончательных результатов референдума.

В свою очередь, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Санду проиграла референдум, несмотря на то что пыталась запугать всех арестами и обысками.

Параллельно с референдумом проходили выборы президента Молдавии. Страну ожидает второй тур, который состоится 3 ноября. Предположительно, в нем примут участие Санду и кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.