Санду еще до завершения референдума по евроинтеграции объявила его итоги
Санду: большинство граждан Молдавии поддержали европейский путь
Большинство граждан Молдавии проголосовали за евроинтеграцию. Об этом сообщила на брифинге президент Майя Санду, ее процитировало РИА «Новости».
«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — заявила глава государства.
На момент ее выступления ЦИК страны еще не огласил окончательных результатов референдума.
В свою очередь, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Санду проиграла референдум, несмотря на то что пыталась запугать всех арестами и обысками.
Параллельно с референдумом проходили выборы президента Молдавии. Страну ожидает второй тур, который состоится 3 ноября. Предположительно, в нем примут участие Санду и кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.