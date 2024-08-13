Вице-президент Камала Харрис за три с половиной недели из неэффективного государственного деятеля превратилась в перспективного политика. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушкой заявил об этом в своем Telegram-канале .

Он обратил внимание на обложку нового номера журнала Time. Редакция поместила на нее стилизованный портрет Харрис и заявила, что настал момент этого политика. Пушкова удивило настолько стремительное развитие событий.

«Так из самого бездарного вице-президента США за последние 100 [лет], <…> Харрис вдруг — за три с половиной недели — превратилась в надежду Америки», — сказал сенатор.

Пушков заявил, что ведущие члены Белого дома потешались над ней и не воспринимали всерьез. Сенатор напомнил, что Харрис с момента выдвижения не дала ни одного интервью. Он уверен, что всеми ее действиями руководит команда под управлением экс-президента Барака Обамы.

Харрис стала кандидатом в президенты от Демпартии после того, как Байден решил не выдвигаться на новый срок. Она опередила республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки населения.