Обама и его жена поддержат кандидатуру Харрис

NBC: экс-президент США Обама вместе с супругой поддержит Харрис на выборах

White House/via Globallookpress.com
Фото: White House/via Globallookpress.com

Американский экс-лидер Барак Обама в ближайшее время заявит о поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на выборах. Об этом сообщил телеканал NBC.

Поддержку преемнице президента США Джо Байдена также выразит Мишель Обама. По данным телеканала, политик не стал комментировать выдвижение Харрис, чтобы «не затмить» речь Байдена в Овальном кабинете.

«Он регулярно общается с ней (Харрис — прим. ред.) и считает, что ее избирательная кампания началась хорошо, — указали в издании.

Помощники Обамы также допустили, что он может выступить вместе с вице-президентом в рамках предвыборной кампании.

Противоположную точку зрения высказала газета New York Post. В издании подчеркнули, что Обама считает Харрис некомпетентной и откажется ее поддержать в предвыборной гонке.

«Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет выиграть», — сообщил RT.

Ранее с критикой вице-президента США выступил американский экс-лидер Дональд Трамп. Он назвал Харрис лгуньей и радикальной левой сумасшедшей.

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