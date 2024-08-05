Харрис опередила Трампа по уровню поддержки среди американцев

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис обошла бывшего главу государства Дональда Трампа по уровню поддержки среди населения. Об этом сообщил телеканал CBS News .

Он провел соцопрос совместно с исследовательской организацией YouGov. Согласно результатам, Харрис поддержали 50% американцев, в то время как за Трампа согласились проголосовать 49% респондентов.

В том случае, если в президентской гонке будет участвовать третий кандидат — Роберт Кеннеди — младший, — за него проголосуют 2% избирателей. Республиканец получит 47% голосов, а Харрис — 50%, указали в издании.

Порядка 41% респондентов, выбравших кандидата от демократов, признались, что не хотят видеть Трампа на посту президента, поэтому отдали свое предпочтение его сопернице.

Ранее Харрис отказалась переносить дебаты на Fox News. Она подтвердила, что мероприятие состоится 10 сентября на канале ABC, как и планировалось. Кандидат в президенты добавила, что выступит даже в том случае, если Трамп не придет.