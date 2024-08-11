Трамп уличил Харрис в «краже» его предвыборных обещаний

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не имеет своих политических идей, поэтому ворует чужие. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social .

Он отметил, что Харрис скопировала его предложение об отмене налогов на чаевые. Трамп подчеркнул, что его конкурентка не будет выполнять свои обещания, так как она ворует чужие идеи лишь из политических соображений.

«Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня», — заключил республиканец.

Ранее Харрис заявила о своей готовности провести дебаты с Трампом. Она призналась, что с нетерпением ждет этого события. Раунд теледебатов пройдет 10 сентября на канале ABC. Харрис подчеркнула, что выступит, даже если Трамп не придет.

Незадолго до этого президент США Джо Байден высказал опасения в связи с переходом власти к новому лидеру страны в 2025 году. Он предположил, что Трамп в случае проигрыша может устроить бунт и беспорядки.