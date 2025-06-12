Путин выразил соболезнования руководству Индии

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии

Президент Владимир Путин направил индийскому коллеге Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Ахмадабаде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв крушения. Также глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самолет Воeing 787 Dreamliner, вылетевший из Ахмадабада в Лондон, почти сразу после отправления подал сигнал бедствия. После этого лайнер рухнул на общежитие для врачей.

Жертвами авиакатастрофы стали минимум 133 человека. На борту самолета находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, семь португальцев и один канадец. В Сети появились кадры с моментом крушения.