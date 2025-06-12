Никто из находившихся на борту самолета Air India не выжил

Жертвами авиакатастрофы, произошедшей в Индии, стали все находившиеся на борту. Об этом сообщил телеканал CNN. .

Комиссар полиции города Ахмадабад подтвердил, что погибли все 130 пассажиров и 12 членов экипажа. Большинство из погибших были гражданами Индии. Также на борту находились британцы, португальцы и один канадец.

Лайнер Воeing 787 Dreamliner направлялся в Лондон, но после взлета стал подавать сигналы бедствия. Самолет рухнул на общежитие для медиков неподалеку от аэропорта.

Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота. Эксперт Александр Романов предположил, что экипаж случайно убрал механизацию крыла при взлете. Из-за этого самолет мог потерять устойчивость и упасть.