В Бразилии пилот спасся в горящем самолете

Flyer: в Бразилии пилот горящего Cirrus SR22 спасся с помощью парашюта

В Бразилии пилот легкомоторного Cirrus SR22 выжил после внезапного возгорания самолета в полете. Кадры завирусились в социальных сетях.

Спустя примерно 15 минут после взлета на борту произошел технический сбой, после которого возникло возгорание.

В кабине быстро появился дым, и пилот активировал встроенную систему CAPS — баллистический парашют, который опускает на землю не человека отдельно, а весь самолет целиком.

Очевидцы сняли момент, когда объятый пламенем Cirrus SR22 начал медленно снижаться под раскрывшимся парашютом.

Самолет упал в лесистой местности в районе Матеус-Леме, уточнило издание Flyer. После приземления борт практически полностью выгорел, однако пилот самостоятельно выбрался из кабины.

Его доставили в больницу с легкими травмами и отравлением продуктами горения. На земле никто не пострадал.

Система CAPS стала ключевым элементом спасения: после активации она вытянула парашют из фюзеляжа и обеспечила снижение самолета даже после потери возможности продолжать нормальный полет.

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