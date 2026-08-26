Подававший сигнал бедствия Boeing C-17A Globemaster III вернулся в пункт вылета

Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, который подавал над Европой сигнал бедствия, вернулся в пункт вылета. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах ЕС.

Характер аварийной ситуации на борту не уточнили.

Накануне военно-транспортный самолет США, вылетевший из Германии, подал сигнал бедствия в небе над Европой. Об этом свидетельствовали данные ресурса по отслеживанию полетов Flightradar24.

Речь идет о передаче аварийного кода Squawk 7700, который означает чрезвычайную ситуацию на борту. В списке возможных ЧП — разгерметизация, нехватка топлива, пожар или отказ двигателя. Самолет вылетел с немецкой авиабазы Шпангдалем.