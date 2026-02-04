Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби

Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Передвижения российского лайнера можно проследить на портале Flightradar24 .

На борту воздушного судна находится российская делегация, прибывшая в ОАЭ на трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине, сообщил ТАСС.

О втором раунде переговоров ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что трехсторонняя встреча состоится 4 или 5 февраля.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах России и Украины в ОАЭ. В Белом доме заявили, что предыдущие встречи сторон в Абу-Даби носили «исторический характер».

Состав делегации России на переговорах в ОАЭ останется прежним. Ее вновь возглавит начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков.