Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах России и Украины в ОАЭ 4 февраля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Абу-Даби для участия в очередном раунде трехсторонних переговоров России, США и Украины, который запланирован на 4 февраля. Об этом сообщил Белый дом .

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, предыдущие встречи сторон в столице ОАЭ носили «исторический характер».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что второй раунд консультаций по вопросам безопасности пройдет 4–5 февраля. Изначально переговоры планировались на 1 февраля, однако их перенесли из-за необходимости дополнительной синхронизации графиков делегаций.

Состав российской делегации в Абу-Даби останется без изменений. Ее вновь возглавит начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков.

Первые заседания трехсторонней рабочей группы России, США и Украины состоялись 23 и 24 января в Абу-Даби и проходили в закрытом режиме.