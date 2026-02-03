Песков заявил, что состав делегации России на переговорах в ОАЭ остается прежним
Состав российской делегации на переговорах по вопросам безопасности в Абу-Даби останется без изменений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, написал ТАСС.
По его словам, делегацию вновь возглавит начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков. Песков отметил, что речь идет о той же группе представителей, которая участвовала в предыдущем раунде консультаций.
«Это будет та же делегация, которая была в прошлый раз, ее будет возглавлять Костюков», — сказал Песков.
Также представитель Кремля подтвердил сроки следующего этапа переговоров. Второй раунд работы группы по вопросам безопасности в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля. Консультации стартуют во вторник и продолжатся до четверга.
Песков уточнил, что формат и состав делегации полностью сохраняются, не раскрыв деталей повестки.
Журналист Axios Барак Равид сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф поучаствует в переговорах России и Украины.