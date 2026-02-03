Песков заявил, что состав делегации России на переговорах в ОАЭ остается прежним

Состав российской делегации на переговорах по вопросам безопасности в Абу-Даби останется без изменений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, написал ТАСС .

По его словам, делегацию вновь возглавит начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков. Песков отметил, что речь идет о той же группе представителей, которая участвовала в предыдущем раунде консультаций.

«Это будет та же делегация, которая была в прошлый раз, ее будет возглавлять Костюков», — сказал Песков.

Также представитель Кремля подтвердил сроки следующего этапа переговоров. Второй раунд работы группы по вопросам безопасности в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля. Консультации стартуют во вторник и продолжатся до четверга.

Песков уточнил, что формат и состав делегации полностью сохраняются, не раскрыв деталей повестки.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф поучаствует в переговорах России и Украины.