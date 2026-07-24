Самолет-разведчик НАТО совершил два круга над нейтральными водами Черного моря
Борт Bombardier Challenger 650 Artemis II два раза пролетел над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.
Как заметил источник, борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в Констанце. После этого самолет вышел над акваторией через воздушные районы, которые контролируют диспетчеры Румынии и Болгарии.
«Самолет летает на высоте почти 11 км вне трасс, по которым совершают рейсы и пассажирские самолеты», — подчеркнул источник.
Bombardier Challenger 650 Artemis II летал над Черным морем пару дней назад. Также самолет-разведчик США несколько раз замечали над акваторией в июне. Американская компания Leidos переоборудовала Bombardier Challenger под нужды радиолокационной разведки.