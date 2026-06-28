Над Черным морем вновь заметили самолет-разведчик США

Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь выполняет полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его словам, самолет, который постоянно базируется в Констанце (Румыния), совершает полеты над акваторией Черного моря по маршруту с запада на восток и обратно. Борт находится на высоте около 9,5 километра, следует вне трасс гражданской авиации и не входит в воздушное пространство прибрежных государств.

Источник также обратил внимание, что Bombardier Challenger 650 Artemis II обычно выполняет подобные полеты в будние дни, поэтому его появление в воздухе в воскресенье стало редким случаем.

По данным собеседника агентства, с начала июня этот самолет уже неоднократно фиксировали над Черным морем.