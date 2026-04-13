Американский самолет-разведчик пролетел вдоль Крыма и Кубани

Американский самолет-разведчик с утра совершил полет над Черным морем южнее берегов Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Борт на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS вылетел из города Констанца в Румынии. Примерно в 8:40 по московскому времени он развернулся, не долетев до Грузии 170 километров. Самолет отправился назад по тому же маршруту.

Борт уже неоднократно засекали в районе Калининградской области. Издание уточнило, что американская компания Leidos переоборудовала бизнес-джет Bombardier Challenger под нужды радиолокационной разведки. Новая модификация получила название ARTEMIS II.

Ранее над Черным морем зафиксировали самолет-разведчик Военно-воздушного флота Соединенного Королевства Boeing RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с военной базы Waddington и сделал круг над акваторией. Над Черным морем борт провел более часа.