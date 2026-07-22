Самолет-разведчик США больше пяти часов летал над Черным морем

Самолет-разведчик США больше пяти часов патрулировал акваторию Черного моря южнее Крымского полуострова. Об этом сообщило РИА «Новости» на основе полетных данных.

«Самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вылетел с авиабазы „Михаил Когэлничану“ в Румынии около 08:50 по московскому времени и направился на запад», — отметили в агентстве.

Борт развернулся примерно в 140 километрах от побережья Грузии. Он направился в обратную сторону, долетел до отметки в около 150 километров от берегов Румынии, развернулся снова и продолжил летать по такой траектории. По данным агентства, в 14:25 борт все еще находился в зоне патрулирования.

Самолет-разведчик США несколько раз замечали над Черным морем в июне. Американская компания Leidos переоборудовала бизнес-джет Bombardier Challenger под нужды радиолокационной разведки.