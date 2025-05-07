Самолет летевшего в Москву Вучича застрял в Баку

Самолет, на котором президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку. Об этом сообщила сербская газета Blic .

«Самолет президента Сербии находится в Баку и в настоящее время не может продолжить свой путь в Москву», — рассказали журналисты.

По данным издания, экипаж ждал получения разрешения на продолжение полета до России. После короткой посадки он продолжил полет.

Ранее в сербских СМИ появилась информация о том, что Литва и Латвия запретили Вучичу использовать свое воздушное пространство для перелета в Москву на парад Победы. Власти этих стран сослались на технические и дипломатические соображения.

О том, что некоторые европейские государства запретили пролетать над их территориями, рассказал и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что это решение является проявлением абсурдной русофобской политики.