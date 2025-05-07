Песков назвал абсурдом ограничения на пролет Вучича и Фицо в сторону России

Закрытие воздушного пространства странами Прибалтики и Польшей для направлявшихся в Россию на Парад Победы премьера Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича стало проявлением абсурдной русофобской политики. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Песков отметил, что эти страны распространяют антироссийскую позицию на европейских коллег, вмешиваясь в их дела.

«Эти государства продолжают абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику на своих коллег по Европе, по европейским делам», — заявил он.

Ранее стало известно, что Латвия и Литва не позволили Сербии использовать свое воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. Сербский лидер должны прибыть в столицу России на празднование 80-летия Победы.

Также Фицо отмечал, что некоторые страны ЕС не разрешают пролет его самолета в Россию на 9 Мая.