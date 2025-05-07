Песков назвал абсурдом ограничения на пролет Вучича и Фицо в сторону России
Закрытие воздушного пространства странами Прибалтики и Польшей для направлявшихся в Россию на Парад Победы премьера Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича стало проявлением абсурдной русофобской политики. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
Песков отметил, что эти страны распространяют антироссийскую позицию на европейских коллег, вмешиваясь в их дела.
«Эти государства продолжают абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику на своих коллег по Европе, по европейским делам», — заявил он.
Ранее стало известно, что Латвия и Литва не позволили Сербии использовать свое воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. Сербский лидер должны прибыть в столицу России на празднование 80-летия Победы.
Также Фицо отмечал, что некоторые страны ЕС не разрешают пролет его самолета в Россию на 9 Мая.