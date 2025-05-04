«Это неприятно». Фицо рассказал, как ЕС пытается помешать ему долететь до Москвы

Фицо: некоторые страны ЕС не разрешают пролет самолета в Россию на 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС отказываются разрешить его самолету пролететь над их территориями по пути в Россию, где он должен принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я вам еще расскажу веселые истории о том, как не хотят некоторые государства — члены Европейского союза разрешать пролет правительственного самолета, это неприятные вещи. Это неприятно», — рассказал он.

Фицо подтвердил свои планы посетить Москву на День Победы. Как сообщали «Известия», политик отметил, что с ним на празднование Дня Победы в Москве поедут два студента.

Премьер-министр Словакии также раскритиковал угрозы президента Украины в адрес гостей Парада Победы в Москве. По его мнению, украинские власти не уважают страну, которая принесла огромные жертвы ради победы над нацизмом.

Лидеры 19 стран официально подтвердили свое участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди гостей на Красной площади ожидаются президенты Венесуэлы и Вьетнама Николас Мадуро и То Лама, лидер Кубы Мигель Диас-Канель.