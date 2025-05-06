Сразу две страны запретили перелет Вучича на парад Победы в Москву

Власти Литвы и Латвии заблокировали пролет самолета Вучича на 9 Мая в Москву

Литва и Латвия запретили президенту Сербии Александру Вучичу использовать свое воздушное пространство для перелета в Москву на Парад Победы. Об этом сообщило сербское издание «Вечерние новости».

«После Литвы латвийские власти запретили перелет сербского самолета в Москву, в котором должен был находиться Александр Вучич», — отметили в публикации.

Литовские власти объяснили свой отказ техническими и дипломатическими соображениями.

На днях Вучича выписали из больницы в Белграде, куда он попал сразу после возвращения из Соединенных Штатов. Президенту Сербии внезапно стало плохо во время визита в Вашингтон. Поэтому ему пришлось срочно вернуться на родину.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует обсудить с Вучичем развитие двусторонних отношений и ситуацию на Балканах. Встреча лидеров состоится в Москве в преддверии празднования Дня Победы.