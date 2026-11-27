Переговоры лидеров стран Евросоюза о семилетнем бюджете обернулись политическим кризисом. Об этом сообщило издание Politico .

Представители четырех стран объединения покинули саммит и проигнорировали усилия председателя ЕС Антониу Кошты по поиску компромисса.

«Все пошло очень плохо. Это не было настоящим обсуждением», — сказал дипломат одного из государств, выступающих за сокращение бюджетных расходов.

Разногласия возникли между Испанией и Италией, Германией и Швецией. Первые две страны были за увеличение бюджета и сохранение традиционного финансирования сельского хозяйства. ФРГ и Швеция настаивают на сокращении расходов.

Всего семь стран ЕС пришли в ярость на саммите и потребовали от Кошты отказаться от посредничества в бюджете.