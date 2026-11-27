Politico: в ЕС призвали Кошту отказаться от посредничества в бюджете

Саммит по бюджету ЕС и кредиту Украине провалился из-за яростного протеста семи стран. Об этом сообщило издание Politico.

Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция, Финляндия и Бельгия выразили протест из-за хода переговоров.

Авторы материала со ссылкой на источник заявили, что председатель Евросовета Антониу Кошта рискует «сорваться в пропасть» в рамках диалога.

«Этот политический спектакль обнажил растущую враждебность между так называемыми „бережливыми“ странами и группой „друзей политики сплочения“, — написали журналисты.

Семь стран ЕС потребовали от Кошты отказаться от посредничества в бюджете.

Если Евросоюз не сможет согласовать бюджет до конца декабря, переговоры возобновятся только во второй половине 2027 года, заявил ранее президент Франции Эммануэль Макрон.