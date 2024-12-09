С посольства Сирии в Москве сняли старый флаг и табличку

Посольство Сирии в Москве спустило старый флаг, подняв вместо него оппозиционный. Об этом сообщил ТАСС .

Также со входа в здание сняли табличку. Само дипломатическое представительство утром открылось по расписанию и работает в штатном режиме.

Ранее бумажный флаг сирийской оппозиции вывесили и на здании почетного консульства в Санкт-Петербурге. От прошлого флага он отличается зеленой верхней полосой вместо красной, а вместо двух зеленых звезд на средней полосе — три красных.

Накануне Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул президентский пост и, поручив передать власть мирным путем, улетел из Сирии. Россия предоставила ему самому и его семье политическое убежище.

Российский МИД призвал стороны конфликта решить все вопросы политическим путем.