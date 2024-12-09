На здании почетного консульства Сирии в Петербурге появился флаг оппозиции

На здании почетного консульства Сирии в Санкт-Петербурге, вывесили сделанный из бумаги флаг сирийской оппозиции. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Самодельный по виду флаг закрепили на флагшток на веревочках. Это зелено-бело-черное знамя с тремя звездами, которое с 2011 года используют в Сирии представители оппозиции. Такой флаг вывешивали в республике в 1932–1958 и 1961–1963 годах.

Ранее сирийская оппозиция вышла на связь с российской стороной и наладила с ней контакты.

О взаимодействии с повстанцами также сообщил президент США Джо Байден. По его словам, Белый дом продолжит налаживать связь с оппозиционными группами, которые пришли к власти.

Американский лидер также назвал госпереворот в Сирии «историческим окном возможностей» для народа. Благодаря произошедшим переменам новые власти смогут построить в Сирии светлое будущее, подчеркнул он.