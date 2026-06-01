Из-за русофобии власти Румынии безосновательно обвинили Россию в падении дрона в городе Галаце. Такое поведение поставило политиков в нелепое положение, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью ИС «Вести» .

«На мой взгляд, румыны, которые объявили о российском дроне без всякого расследования, поставили себя в идиотское, смешное, нелепое положение. <…> Вот с этим надо бороться, причем даже не просто путем возражения, а насмешками», — сказал он.

Тот факт, что обвинения в адрес России прозвучали без каких-либо доказательств и до официальной проверки, Ульянов связал с зашкаливающей русофобией. Он заявил о несамостоятельности румынских политиков, готовых любое происшествие связать с российской угрозой.

БПЛА упал на крышу многоквартирного дома в Галаце. Посольство России обвинило Украину в провокации.