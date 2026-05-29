Посольство России в Румынии обвинило Киев в провокации с БПЛА

Посольство России в Румынии назвало провокацией историю с беспилотником в городе Галац. Заявление опубликовали в официальном телеграм-канале дипмиссии.

«Имела место очередная провокация киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ Старобельске», — сообщили в дипмиссии.

МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липаева после взрыва беспилотника. Как утверждает посольство, румынские власти без доказательств объявили persona non grata российского консула в Констанце и сообщили о закрытии генконсульства.

В дипмиссии подчеркнули, что румынская сторона не предоставила данные о траектории полета беспилотника, времени его нахождения в воздушном пространстве страны, а также не объяснила, как именно удалось установить его принадлежность. Кроме того, румынские военные не пытались сбить беспилотник.

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может знать принадлежность БПЛА, упавшего в Румынии.