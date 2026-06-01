Песков заявил, что в Румынии не отреагировали на слова Путина об упавшем БПЛА
Из Бухареста до сих пор не поступало никакого ответа на предложение российского лидера Владимира Путина предоставить Москве возможность изучить обломки беспилотника, который упал в Румынии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Нет. Не получали [реакции]», — сказал он.
До этого Путин заявил, что, если России предоставят фактические материалы, к примеру, фрагменты БПЛА, страна проведет непредвзятое разбирательство и только тогда сможет дать оценку случившемуся.
Министерство обороны Румынии отмечало, что на крышу многоэтажного жилого дома в городе Галаце упал беспилотник. После этого правительство страны объявило о решении закрыть российское генеральное консульство в Констанце.
Российское посольство в Румынии назвало провокацией киевского режима историю с БПЛА. Украинская сторона всячески пытается втянуть НАТО в противостояние с Россией.