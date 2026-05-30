Обвинения в адрес России по поводу упавшего в Румынии беспилотника — бездоказательные и призваны поднять шумиху, чтобы скрыть теракт в Старобельске. Запад сам дал Зеленскому индульгенцию на использование своего оружия, и падения БПЛА в Галаце — это следствие. Такое мнение высказала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что страны ЕС не предоставили ни одного факта, материала или свидетельства, доказывающего, что упавший дрон — российского происхождения. Запад устраивает шумиху, чтобы отвлечь от преступлений Зеленского.

Они пытаются просто отвести внимание от кровавого, страшного теракта, который был осуществлен, напомню, на деньги стран Европейского союза и при их непосредственной поддержке.

Дипломат подчеркнула, что именно Запад принимает решение о поставках на Украину вооружений и выделении средств на «продолжение бойни».

«Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях.<…> А теперь они удивляются, что и до них долетает. Вы же сами заварили эту кашу. Вы делаете все, чтобы поддерживать это кипение на соответствующем температурном режиме, бесконечно подбрасывая в этот огонь не то что дров, а просто вливая туда керосин и бензин», — резюмировала Захарова.

Также дипломат отметила, что закрытие российского посольства в Констанце доказывает нужность шумихи для европейских властей. Генконсула РФ Андрея Косилина объявили персоной нон-грата, добавила Захарова.