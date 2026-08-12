FT: Вэнс предупредил Зеленского, чтобы ВСУ прекратили атаки на КТК в Черном море

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обращался к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с рекомендацией прекратить атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщила газета Financial Times .

Американская администрация 31 июля предупредила Украину, чтобы та прекратила атаковать нероссийские суда в Черном море.

«Украина прекратила интенсивную кампанию ударов дронами по нефтяным танкерам, использующим важный порт Черного моря, после запроса Вэнса», — отметили журналисты.

В материале подчеркнули, что с момента диалога Вэнса и Зеленского ВСУ якобы больше не атаковали танкеры около терминала консорциума.

В конце июля беспилотники ВСУ нанесли удары по двум танкерам под Новороссийском. В результате атаки начался пожар, который при участии трех вспомогательных судов КТК удалось потушить.