Израиль начал атаку на Иран

«После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на государство Израиль и его гражданское население», — объявил министр.

После этого по всему Израилю завыли сирены. Власти распорядились прекратить работу всех учебных заведений и большинства предприятий, оставив только необходимые службы.

Axios сообщило, что в Тегеране уже слышны серии взрывов.

В то же время США через частные каналы заранее предупредили своих союзников о возможной атаке Израиля, подчеркнув, что не участвуют в операции.

Белый дом публично заявил о несогласии с ударом по ядерным объектам Ирана, а президент Трамп вновь высказался за возможность ядерной сделки с Тегераном.

Переговоры между США и Ираном, намеченные на ближайшее воскресенье, могут быть отменены. На фоне обострения Вашингтон эвакуирует дипломатов и семьи военных из Ирака, Бахрейна и Кувейта, а также усиливает ПВО в регионе.

Иран ранее угрожал нанести удары по американским целям в случае атаки на свою ядерную инфраструктуру.