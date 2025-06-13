Израиль начал атаку на Иран
Израиль нанес авиаудар по Ирану, в Тегеране слышны взрывы
Израильские ВВС нанесли удар по территории Ирана. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране, сообщает The Times of Israel.
«После упреждающего удара государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на государство Израиль и его гражданское население», — объявил министр.
После этого по всему Израилю завыли сирены. Власти распорядились прекратить работу всех учебных заведений и большинства предприятий, оставив только необходимые службы.
Axios сообщило, что в Тегеране уже слышны серии взрывов.
В то же время США через частные каналы заранее предупредили своих союзников о возможной атаке Израиля, подчеркнув, что не участвуют в операции.
Белый дом публично заявил о несогласии с ударом по ядерным объектам Ирана, а президент Трамп вновь высказался за возможность ядерной сделки с Тегераном.
Переговоры между США и Ираном, намеченные на ближайшее воскресенье, могут быть отменены. На фоне обострения Вашингтон эвакуирует дипломатов и семьи военных из Ирака, Бахрейна и Кувейта, а также усиливает ПВО в регионе.
Иран ранее угрожал нанести удары по американским целям в случае атаки на свою ядерную инфраструктуру.