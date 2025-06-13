Цена на нефть резко подскочила после удара Израиля по Ирану

Цена на нефть резко поднялась после удара Израиля по Ирану. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ .

По данным телеканала, цена выросла на 5,23%.

Израильские ВВС в ночь на 13 июня нанесли удар по территории Ирана. В Тегеране несколько жилых домов получили серьезные повреждения.

В Израиле объявили чрезвычайное положение в ожидании ответного удара исламской республики, по всему Израилю завыли сирены.

Накануне стало известно, что в Иране готов план на случай атаки со стороны еврейского государства. План включает немедленный контрудар по Израилю с помощью сотен баллистических ракет. В прошлый раз, когда Иран нанес ответный удар в октябре 2024 года, отразить его Израилю помогли США.