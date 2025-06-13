Цена на нефть резко подскочила после удара Израиля по Ирану
Цена на нефть резко поднялась после удара Израиля по Ирану. На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала, цена выросла на 5,23%.
Израильские ВВС в ночь на 13 июня нанесли удар по территории Ирана. В Тегеране несколько жилых домов получили серьезные повреждения.
В Израиле объявили чрезвычайное положение в ожидании ответного удара исламской республики, по всему Израилю завыли сирены.
Накануне стало известно, что в Иране готов план на случай атаки со стороны еврейского государства. План включает немедленный контрудар по Израилю с помощью сотен баллистических ракет. В прошлый раз, когда Иран нанес ответный удар в октябре 2024 года, отразить его Израилю помогли США.