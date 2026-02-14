Рубио подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине 17 февраля

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве в ближайший вторник. Об этом агентству Bloomberg сообщил глава Госдепартамента Марко Рубио.

«Мы достигли значительного прогресса на прошлой неделе, но теперь нужно добиться окончательного решения. Наши переговорщики Уиткофф и Кушнер посвятили этой теме огромное количество времени, у них будут новые встречи во вторник», — сказал он.

Новый раунд трехсторонних переговоров состоится 17–18 февраля в Женеве, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Делегацию России на ней представит помощник российского лидера Владимир Мединский.

Западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп в ближайшие недели может выйти из переговоров по Украине и сосредоточиться на предвыборной кампании.