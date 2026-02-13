Atlantic: Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели сместит фокус внимания на предвыборную кампанию в стране, из-за чего вопрос урегулирования на Украине отойдет на второй план. Об этом сообщил журнал The Atlantic .

Авторы статьи допустили, что из-за этого США могут выйти из переговорного процесса.

«Трамп может решить, что переговоры Украине для него стали политически проигрышными. Тогда президент выйдет из них, возложив ответственность за провал дипломатии на упертость конфликтующих сторон», — отметили журналисты.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Европа и Украины попытались «изнасиловать» инициативу США по Украине. Министр подчеркивал, что первоначальный подход Штатов был более сбалансированным, однако его изменили под давлением киевского режима и его западных союзников.

Ранее Трамп заявил, что обвинявшие Россию сами манипулировали выборами в США.