Рубио подтвердил новый раунд переговоров по Украине 17 февраля

Следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайший вторник, 17 февраля. Об этом на конференции по безопасности в Мюнхене сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, сторонам удалось сузить перечень спорных вопросов.



«Хорошая новость в том, что перечень вопросов, которые нужно решить для прекращения войны, сузился», — сказал он.

Рубио уточнил, что в переговорах остались ряд нерешенных задач, включая возможность найти условия прекращения огня, которые устроят обе стороны.

«Мы продолжим предпринимать попытки», — сказал добавил руководитель внешнеполитического ведомства США.

В своем выступлении госсекретарь ни разу не упомянул Россию, всего один раз сказав про украинский конфликт в контексте бездействия со стороны ООН. Его речь заняла 20 минут.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет в Женеве. По его словам, эта площадка стала удобной для всех сторон процесса.

Делегацию России на предстоящей встрече 17–18 февраля возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.

