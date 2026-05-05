Хегсет назвал миссию «Проект Свобода» ограниченной по масштабу и времени

Проводимая американскими военными миссия «Проект Свобода» в Ормузском проливе не предусматривает вторжения в морское или воздушное пространство Ирана. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что единственной целью миссии является защита коммерческого судоходства от обстрелов со стороны Ирана.

«Операция „Проект Свобода“ носит оборонительный характер, ограничена по масштабу и продолжительности, а ее единственной задачей является защита мирного коммерческого судоходства», — заявил Хегсет.

С объявлением о проведении гуманитарной операции «Проект Свобода» по освобождению торговых судов из заблокированного иранскими военными Ормузского пролива президент США Дональд Трамп выступил в минувший понедельник, 4 мая.

Он пояснил, что с просьбой об освобождении судов к нему обратились «страны всего мира», потому что у экипажей кораблей подошли к концу запасы пресной воды и продуктов. Трамп добавил, что попытки помешать освобождению судов приведут к силовому вмешательству.